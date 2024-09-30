Лукашенко предложил РФ покупать подпавшие под санкции товары в Беларуси

Лукашенко предложил российским регионам, в том числе Якутии, заместить подпавшие под санкции импортные товары белорусскими. Свое предложение он озвучил 30 сентября во время встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

"Я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет, покупайте белорусское. Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Если Якутии нужна замена импортной техники для горнодобывающих предприятий, то Беларусь, по словам Лукашенко, ее производит. И масштабные инвестиционные проекты в этой отрасли позволяют нарастить поставки в несколько раз.

"Знаменитые карьерные самосвалы белорусского автозавода БЕЛАЗ помогут перевыполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых. Наши большегрузы зарекомендовали себя отлично в регионах Российской Федерации", - сказал Лукашенко.

Речь также шла о возможностях по поставке горнодобывающего оборудования. В частности, о продукции предприятия "Нива-Холдинг" из Солигорска, которая, по мнению Лукашенко, является не просто отличной альтернативой западным образцам, но и учитывает специфику работы и требования любого покупателя.

"Мы работаем комплексно. При вашем желании и готовности сделать ставку на наши машины и оборудование Беларусь сможет организовать в Якутии мультибрендовый сервисный центр, - заверил Лукашенко. - Главное, чтобы объемы были для этого".