Реестр майнеров РФ отдали в ведение налоговой

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) займется разработкой и ведением реестра майнеров. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Антон Горелкин.

Появление реестра является одним из пунктов в законодательном регулировании майнинга.

Помимо налоговой, в качестве уполномоченного органа власти рассматривали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Это правильный и логичный шаг, поскольку ФНС — одно из наших самых высокотехнологичных ведомств. И опыта работы с криптовалютным рынком, а также c майнерами у ведомства намного больше, чем у Минцифры», - объяснил Горелкин.

Положение о реестре майнеров вступит в силу с 1 ноября 2024 года. Включение в него будет обязательным для российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей, желающих добывать криптовалюты в промышленных масштабах. Требование не относится к физлицам, соблюдающим установленные правительством лимиты энергопотребления.

Таким образом российские власти намерены бороться с недобросовестными участниками рынка.

В ближайшее время регулятору предстоит определить набор сведений, предоставляемых майнерами, а также меры по защите этой информации. Среди вариантов — сделать реестр закрытым.

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании добычи криптовалют в стране 30 июля. Основные положения документа вступили в силу с 1 сентября.