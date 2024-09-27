Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) работает над созданием высокоточной и помехоустойчивой ракеты. Такая информация прозвучала во время посещения сегодня университета Лукашенко.

В связи с тем, что БГУИР работает в том числе с оборонным сектором белорусской экономики, Лукашенко поинтересовался, могут ли ученые вуза помочь сделать высокоточную и помехоустойчивую ракету. Ректор Вадим Богуш доложил, что работы в этом направлении ведутся.

"Если вы это сделаете, тогда я буду считать, что вы не зря хлеб едите. Все, что надо, просите. Мы вам создадим все условия. Но надо сделать ракету помехоустойчивую", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Обсуждая еще одну разработку ученых вуза, Лукашенко отметил, что нужно не отстать в сфере разработок беспилотного транспорта.