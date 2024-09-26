Одобрены поправки в межправсоглашение Беларуси и Турции о взаимной отмене виз

Лукашенко подписал указ № 376, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Турции о взаимной отмене виз от 29 марта 2013 года, сообщает его пресс-служба.

Согласно проекту международного договора, водители и члены экипажей транспортных средств - граждане Беларуси и Турции, выполняющие международные перевозки грузов и пассажиров, освобождаются от визовых требований при въезде, выезде, транзите и временном пребывании на территории государства другой стороны в течение 90 дней в любом из периодов в 180 дней (в настоящее время - до 30 дней, но не более 90 дней в году).

На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.