Правительство Чехии утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом €9,6 млрд

Правительство Чехии 25 сентября одобрило проект бюджета на следующий год с дефицитом 241 млрд крон (€9,6 млрд). Об этом после заседания кабинета сообщил журналистам министр финансов Збынек Станюра.

По сравнению с первоначальным проектом Министерства финансов, представленного в конце августа, бюджетный дефицит был повышен 11 млрд крон, из которых 10 млрд будут направлены на устранение ущерба от сентябрьских наводнений, а один миллиард – на финансирование вузов.

Дефицит госбюджета на этот год составит 282 млрд крон (€11,2 млрд) в связи с ущербом, нанесенным наводнениями, правительство одобрило увеличение дефицита на 30 млрд крон, пишут чешские СМИ.

До конца сентября правительство направит проект госбюджета в нижнюю палату парламента, и в октябре депутаты должны приступить к его рассмотрению. Окончательное голосование по бюджету обычно назначается на декабрь, после чего он должен быть скреплен подписью президента.

По словам Збынека Станюры, проект бюджета не получил в правительстве единогласную поддержку, однако министр считает это «понятным», учитывая текущую ситуацию в кабинете. Так, бюджет не поддержал вице-премьер Иван Бартош от партии «Пиратов».

Во вторник премьер-министр Петр Фиала сообщил об увольнении Ивана Бартоша с поста главы Министерства регионального развития, после чего «Пираты» объявили о выходе из правительства.