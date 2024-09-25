Рост экономики Украины во II квартале замедлился до 3,7%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во II квартале 2024 года вырос по сравнению со II кварталом 2023 года на 3,7%.

Как сообщает Государственная служба статистики, по сравнению с предыдущим кварталом, с учетом сезонного фактора, реальный ВВП за этот период увеличился на 0,2%.

В I квартале ВВП Украины по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,2%, а если сравнивать с I кварталом 2023 года - на 6,5%.

Национальный банк Украины (НБУ) в июле улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году до 3,7%.