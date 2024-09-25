Профсоюз Volkswagen предупредил о возможных в декабре забастовках в Германии

Производственный совет и профсоюз Volkswagen заявили о возможности проведения забастовок на предприятиях компании в Германии с декабря, пишет Financial Times.

Ранее в сентябре VW уведомил профсоюз IG Metall, представляющий интересы большей части работников компании в ФРГ, о прекращении действия в конце 2024 года ряда трудовых соглашений, в том числе программы сохранения рабочих мест до 2029 года включительно. Договоренности компании с IG Metall и производственным советом действовали около 30 лет.

Кроме того, Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в ФРГ.

Профсоюз IG Metall готовится начать ежегодные переговоры с руководством Volkswagen о зарплатах, он намерен добиваться повышения зарплат на 7%. Профсоюз заявил, что может начать забастовки с 1 декабря.

С начала 2024 года капитализация Volkswagen снизилась на 16%.