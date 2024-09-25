Компания Tauron проинвестирует строительство второй по величине в Польше ветряной электростанции

Польская энергетическая компания Tauron выделит 2 млрд злотых на строительство второй по величине в стране ветряной электростанции.

Ожидается, что объект будет построен в Великопольском воеводстве.

По словам пресс-секретаря компании Лукаша Зимнеха, Tauron подписал соглашение о покупке проекта электростанции с целевой мощностью около 190 мегаватт.

«Электростанция удовлетворит потребности в энергии почти 200 тыс. домохозяйств. Проект состоит из 53 турбин номинальной мощностью в 3,6 мегаватт каждая и высотой 134 метра, что делает его второй по величине электростанцией такого рода в стране и крупнейшей инвестицией компании Tauron в этом направлении», - сказал Лукаш Зимнех, которого цитируют польские медиа.

Планируется, что электростанция Miejska Górka будет введена в эксплуатацию в 2027 году. Это уже 17-й ветряной проект польской энергетической компании Tauron.