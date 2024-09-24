Google и Volkswagen сотрудничают над созданием ИИ-ассистента для смартфонов

Google предоставляет ассистента с искусственным интеллектом для водителей Volkswagen, который облегчит пользование автомобилем. Об этом сообщает Reuters.

Google, входящая в состав Alphabet, предоставляет ключевые возможности для ассистента с искусственным интеллектом для водителей Volkswagen в приложении для смартфонов, что является частью стратегии Google, направленной на завоевание бизнеса, предлагая инструменты для создания корпоративных приложений с искусственным интеллектом.

Потребители могут задавать ассистенту Volkswagen такие вопросы, как "Как заменить спустившееся колесо?" или навести камеру телефона на приборную панель автомобиля, чтобы получить соответствующую информацию.

Ассистент ИИ опирается на обширные языковые модели Gemini от Google, программы, которые могут понимать и генерировать прогнозируемые ответы на человеческую речь, а также обладают возможностями облачных вычислений.

Инструмент VW был разработан путем добавления к Gemini таких данных, как инструкции для владельцев автомобилей Volkswagen и видеоролики на YouTube о техническом обслуживании автомобилей.

Облачные вычисления - это сегмент бизнеса Google, на который приходится 33 млрд долл из 307 миллиардов долларов общего дохода компании в 2023 году.

По данным Google в 2024 году решения на основе искусственного интеллекта принесли миллиардные доходы, хотя она отказалась раскрыть более точные цифры.