ЕС выделил дополнительно €1 млрд на поддержку пяти стран, пострадавших от наводнений в 2023 году

ЕС в понедельник согласовал выделение дополнительного €1 млрд помощи для Италии, Франции, Австрии, Греции и Словении в связи с убытками от наводнений 2023 года.

Наибольшую долю средств – €450 млн и €430 млн – получат Италия и Словения соответственно, где стихия нанесла наибольший ущерб, сообщает dpa.

Как известно, на прошлой неделе от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека. Наводнения начались также на севере Италии.