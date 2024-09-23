Siemens выделит в самостоятельную компанию бизнес в сфере зарядных станций для электромобилей

Германский промышленный концерн Siemens AG намерен выделить в самостоятельную компанию бизнес в сфере зарядных станций для электромобилей (eMobility).

Эти операции являются отдельным направлением бизнеса Siemens с 2022 года.

Как отмечается в пресс-релизе Siemens, такое решение позволит eMobility стать более гибкой и лучше воспользоваться возможностями, которые дает быстрорастущий и динамичный рынок инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Подразделение занимается поставками оборудования и программного обеспечения, а также подготовкой сетевой инфраструктуры для зарядных станций как для государственных, так и для частных нужд.

"Siemens делала целевые инвестиции для создания технологического лидерства eMobility и усиления портфеля продуктов этого подразделения", - говорится в пресс-релизе.

Портфель подразделения рос за счет приобретения активов. Последней сделкой стала покупка нидерландской Heliox, специализирующейся на решениях в сфере быстрой зарядки для электрических автобусов и грузовых автомобилей. Heliox существенно расширила рыночный охват операций eMobility, главным образом, в Европе и Северной Америке. Операции Heliox будут частью новой компании, в которую выделяется eMobility.

В настоящее время eMobility имеет производственные, а также научно-исследовательские базы в Германии, Португалии, США, Индии и Нидерландах.

Согласно прогнозу аналитической компании Research and Markets, объем глобального рынка зарядной инфраструктуры для электромобилей увеличится к 2030 году до $79,7 млрд с $12,4 млрд в 2023 году.