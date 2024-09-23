Последнее обновление: 23.09.2024 17:57

Армения и МАГАТЭ подписали новый пятилетний план сотрудничества

Армения и МАГАТЭ подписали рамочный документ о сотрудничестве на 2024-2029 годы. Новый пятилетний план сотрудничества подписан в рамках 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Документ, разработанный в тесном взаимодействии с профильными ведомствами Армении, определяет ключевые направления технического сотрудничества с МАГАТЭ, пишут армянские медиа.

Среди приоритетных сфер выделяются использование атомной энергии, регулирование ядерной и радиационной безопасности, ядерная и радиационная медицина, радиационная защита окружающей среды и управление водными ресурсами.



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