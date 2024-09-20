В Китае могут снять ограничения на покупку жилья для стимулирования спроса

В Китае рассматривают возможность снятия некоторых из крупнейших ограничений на покупку жилья после того, как предыдущие меры не смогли возродить упадочный рынок жилья. Об этом сообщает Bloomberg.

Регуляторы работают над предложением, которое позволит мегаполисам, таким как Шанхай и Пекин, ослабить ограничения для неместных покупателей - тех, кто не имеет так называемого разрешения на проживание в этой местности. Этот барьер многие города поменьше уже устранили.

Правительство может также отменить различия между покупкой первого и второго жилья, что откроет путь к меньшим первоначальным взносам и более низким ипотечным ставкам на второе жилье.

Данные меры имеют целью остановить спад на рынке жилья, который продолжается уже четвертый год, душит вторую по величине экономику мира и оставляет миллионы людей без работы.

Несмотря на множество мер, направленных на поддержку рынка, кризис на рынке недвижимости Китая не демонстрирует никаких признаков ослабления. Падение продаж и цен на жилье углубилось в августе 2024 года, поскольку влияние послаблений ослабло, а покупатели ждали снижения цен.

Китай предоставил местным органам власти большую свободу действий для поиска путей стабилизации рынка.