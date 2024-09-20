Годовая инфляция в Японии ускорилась в августе до 3%

В августе 2024 года потребительские цены в Японии увеличились на 3% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел и коммуникаций.

Это максимальные темпы подъема с октября 2023 года. До этого три месяца подряд инфляция в стране составляла 2,8%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,8%, что является максимумом с февраля, после увеличения на 2,7% в июле.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2%, или выше уже 29 месяцев подряд.

Стоимость электроэнергии в прошлом месяце подскочила на 26,2%, что является самым существенным подъемом с марта 1981 года. Цены на газ выросли на максимальные за полтора года 11,1%.

Продукты питания подорожали на 3,6%, транспортные услуги - на 0,2%, одежда - на 2,3%, медицинские услуги - на 1,5%. В то же время образовательные услуги подешевели на 1%, коммуникационные - на 2,4%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 2% в годовом выражении против 1,9% в июле.

Потребительские цены в Японии в августе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца. В июле они повысились на 0,2% м/м.