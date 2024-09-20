Белорусский рубль незначительно укрепляется к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 сентября 2024 года белорусский рубль снижается к юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,02 копейки, или на 0,01%, до 3,2147 рубля при текущем объёме $14,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,51 копейки, или на 0,15%, до 3,4716 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 497,9 млн. российских рублей.

Курс юаня ратет на 3,07 копейки, или на 0,67%, до 4,5998 рубля за 10 юаней при текущем объёме 0,2 млн. юаней.