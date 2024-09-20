Последнее обновление: 20.09.2024 10:58

Иностранные инвестиции в экономику Кыргызстана за год выросли на 7,7%

В экономику Кыргызстана в январе-июне 2024 года иностранные инвесторы вложили $462,2 млн, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил Национальный комитет по статистике страны, основным инвестором стал Китай - $110,9 млн (24% от общего объема), за ним следует Россия с $106,3 млн (23%). Инвестиции из Турции составили $60,1 млн (13%) и увеличились на 87,7%.

Инвестиции из Нидерландов составили $32,4 млн, или 7%; из Казахстана - $27,7 млн, или 6%, объем снизился на 2,7%.



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