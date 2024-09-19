Германия создаст фонд инвестиций в сырье с целью снижения зависимости от Китая

Правительство Германии запускает фонд в размере €1 млрд для инвестиций в сырье, чтобы ограничить зависимость от Китая в критически важных минеральных ресурсах. Об этом сообщила заместитель министра экономики ФРГ Франциска Брантнер.

"Хорошие новости – сырьевой фонд появится. Благодаря этому фонду мы полагаемся на акционерный капитал для проектов как внутри страны, так и за рубежом – от добычи полезных ископаемых до последующей переработки", – написала Брантнер в соцсети Х.

Сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией, и вторжение России в Украину показали уязвимость зависимости Европы от ограниченного количества торговых партнеров по поставке энергии и сырья для высокотехнологичных и экологически чистых проектов.

"С помощью фонда мы инвестируем в акционерный капитал проектов как внутри страны, так и за рубежом – от добычи полезных ископаемых до переработки и вторичной переработки", – сказал Брантнер.

Пост Брантнер подтвердил опубликованный в феврале отчет Bloomberg о планах создания фонда, который будет контролироваться государственным банком развития KfW, отмечает агентство.

По словам анонимного немецкого чиновника, правительство и KfW должны в ближайшие несколько недель принять решение о том, куда следует направить первые инвестиции.