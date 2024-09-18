Компания Газпрома подала иски против пяти банков Европы из-за прерванного газового проекта

Российская энергокомпания RusChemAlliance подала иски против пяти европейских банков, которые прекратили финансирование строительства газового проекта в России после того, как Запад ввел санкции. Об этом сообщает Reuters.

Иски, все из которых были поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, адресованы итальянскому банку UniCredit и немецким банкам Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg.

RusChemAlliance, совместное предприятие, которое на 50% принадлежит российскому газовому гиганту "Газпром", подало несколько других исков против европейских банков после того, как немецкая компания по производству промышленных газов Linde прекратила работы на заводе по сжижению природного газа в балтийском порту Усть-Луга в 2022 году.

Суд в Санкт-Петербурге заморозил некоторые активы компании Linde в России и приказал заморозить часть ее активов за пределами России в попытке возместить убытки, связанные с внезапным прекращением строительства газоперерабатывающего завода.

Тот же суд ранее обязал все пять банков выплатить компенсации.

Между тем по меньшей мере 19 компаний из 11 европейских стран подали иски против Газпрома из-за нарушения газовых контрактов, а их общая сумма достигла €18,6 млрд ($20,6 млрд).