В Казахстане хотят запретить биржевых ботов

В Казахстане хотят ввести запрет на использование биржевых ботов. Об этом сообщила депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании мажилиса (нижняя палата парламента).

«У нас сейчас множество сделок на товарных биржах совершают не только реальные люди, но и биржевые боты. Это такие автоматизированные алгоритмы. Их производительность, естественно, в разы выше, и сделки совершаются за доли секунды, опережая обычных брокеров. Это нарушает конкуренцию, так как ни один брокер не может действовать так быстро», - сказал депутат Сергей Понамарев, которого цитирует Kapital.kz.

Между тем Екатерина Смышляева сообщила, что в настоящее время предложено наложить табу на использование ботов, совершающих две и более операции в минуту. Такие сделки будут признаны недействительными, что должно вернуть баланс между технологиями и безопасностью на биржах.

«Если на криптобиржах или фондовых рынках это достаточно квалифицированные алгоритмы, которые органично вписываются в процесс, то на товарных биржах боты, особенно при высокой частоте операций, могут дискредитировать торги, манипулировать ими и резко влиять на скачки цен. Это побочные эффекты от внедрения технологий. Поэтому мы вводим запрет на использование ботов, которые совершают две и более операции в минуту - это отдельная категория», - сказала она.

По ее словам, запрет будет работать следующим образом: «Сделки, в которых будет установлено присутствие такого бота, будут признаны ничтожными. Биржевым игрокам не будет смысла их использовать. Такой подход - это баланс между инновациями и безопасностью».

Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили законопроект по вопросам биржевой торговли в первом чтении.