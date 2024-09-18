Intel замораживает строительство завода полупроводников под Вроцлавом

Компания Intel замораживает все запланированные инвестиции в Европе. Один из крупнейших производителей процессоров приостанавливает, в частности, строительство завода по производству полупроводников под Вроцлавом.

В Министерстве цифровизации Польши сообщили, что строительство приостановлено на 2 года.

Решение американского гиганта в Польше было воспринято с некоторым недопониманием, поскольку только на прошлой неделе руководство Минцифры объявило о решении Еврокомиссии одобрить субсидирование инвестиций Intel под Вроцлавом из государственного бюджета. Завод должен был обеспечить более 2 тыс. рабочих мест.

Стоит отметить, что американская компания переживает не лучший год. Акции Intel на фондовом рынке последовательно теряют свою стоимость. Кроме того, в прошлом месяце компания объявила о сокращении рабочих мест и снижении затрат.

Как сообщалось, в рамках более широких планов по реструктуризации Intel приостанавливает строительство завода и в Германии.