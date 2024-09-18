Черный рынок сигарет в Украине значительно сократился

Объем черного рынка сигарет в Украине (подделки, Duty Free, контрабанда) по состоянию на июль 2024 года сократился до 14,6%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства Kantar Украина.

Для сравнения: на начало года он составил 19,1%, а год назад – 25,7%.

"Наблюдается значительное падение уровня нелегальной торговли. Снижается как контрабанда, так и объем подделок", - прокомментировала результаты исследования Татьяна Свердлик, аналитик Kantar Украина.

Несмотря на общее сокращение, рынок нелегальной торговли в несколько раз выше, чем в 2019-2020 годах.

"Пока не будет ниже 5%, это все очень много", – написал в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.