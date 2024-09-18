МВФ бессрочно отложил планируемую консультационную миссию в Россию

Международный валютный фонд отложил планируемую консультационную миссию в Россию на неопределенный срок. Об этом сообщил исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

"В день, когда предполагалось начало работы миссии фонда в рамках консультаций по 4-й статье устава МВФ, руководство фонда сообщило российской стороне и совету директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок", – отметил Можин, которого цитирует ТАСС.

Причиной такого решения называют техническую неготовность миссии к проведению консультаций.

В то же время Можин заявил, что "российской стороне хорошо известно, что официальные представители ряда европейских стран публично высказывались о неприемлемости возобновления сотрудничества между МВФ и Россией, о недопустимости проведения таких консультаций".