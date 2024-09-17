Законопроект об аккредитации в НСА Беларуси принят во втором чтении

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли во втором чтении проект закона «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, подготовка проекта закона «обусловлена необходимостью комплексного и системного урегулирования на уровне отдельного закона общественных отношений в сфере аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь» (НСА).

Аккредитация в НСА будет предполагать официальное подтверждение государством в лице органа по аккредитации компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в осуществлении ими деятельности по оценке соответствия техническим требованиям (в качестве органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) и иной аналогичной деятельности, связанной с выполнением работ по оценке соблюдения требований технических регламентов и стандартов, иных технических актов (поверка, калибровка средств измерений, инспекции и др.).

Основными целями аккредитации в НСА будут являться обеспечение доверия к результатам оценки соответствия техническим требованиям и иной аналогичной деятельности, создание условий для признания таких результатов в иностранных государствах, а также недопущение выпуска в обращение небезопасной и иной некачественной продукции.

Принятие законопроекта позволит «устранить ряд существенных недостатков правового регулирования отношений в сфере аккредитации (пробелы, коллизии, наличие неэффективных норм)» путем:

выделения области законодательства об аккредитации в качестве самостоятельной области законодательства, учитывая ее связь не только с оценкой соответствия, но и с иными сферами;

определения единого обновленного понятийного аппарата;

конкретизации правовых основ государственного управления в сфере аккредитации, уточнения организационных и технических аспектов аккредитации, устранения существующих пробелов законодательства;

гармонизации законодательства в сфере аккредитации с требованиями международных и региональных стандартов, законодательства Российской Федерации и иных государств — членов ЕАЭС, документов международных и региональных организаций по аккредитации.

Одновременно законопроектом предлагается изменение закона об оценке в части исключения из него положений по аккредитации органов по оценке соответствия, согласования с иными актами законодательства, а также международными договорами Республики Беларусь (в частности, договором о Евразийском экономическом союзе с учетом внесенных в него изменений).

Необходимые изменения вносятся в законы «Об обеспечении единства измерений» и «Об основах административных процедур».

Кроме того, в законопроекте конкретизированы существенные условия договора на аккредитацию между органом по аккредитации и заявителем на аккредитацию или аккредитованным субъектом, а также уточняется перечень субъектов, подлежащих аккредитации.