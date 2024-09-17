Законопроект по вопросам занятости населения в Беларуси принят во втором чтении

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва приняли во втором чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам занятости населения».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом предусматривается:

дополнение понятийного аппарата терминами «гражданин, обратившийся по вопросам трудоустройства», «квота для приема на работу инвалидов», «субсидированное рабочее место», а также уточнение терминов «оплачиваемые временные работы», «свободное рабочее место (вакансия)»;

установление фиксированного размера пособия по безработице и введение дополнительных требований к его получению;

сокращение периодов нахождения безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, на учете в органах по труду, занятости и социальной защите;

введение института квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

определение основных задач государственной службы занятости населения;

закрепление нормы, регулирующей вопросы функционирования Информационного портала государственной службы занятости населения;

усиление контроля за деятельностью агентств по трудоустройству;

расширение возможностей получения гражданами содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей в подборе кадров.