Последнее обновление: 16.09.2024 16:53

Казахстан и Германия подпишут соглашения на сумму свыше $6,3 млрд

Казахстан и Германия подпишут 36 соглашений на общую сумму более $6,3 млрд в рамках бизнес-форума в Астане.

Как передает пресс-служба АО "Национальная компания Kazakh Invest, они коснутся таких сфер, как машиностроение, логистика, нефтехимия, информационные технологии и другие.

Бизнес-форум проходит в рамках официального визита канцлера Германии Олафа Шольца в Астану.

На сегодня в Казахстане работают 752 предприятия с участием немецкого капитала. При этом более 90% инвестиций приходится на "несырьевой" сектор Казахстана, в частности, в перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство стройматериалов, агропромышленный комплекс, транспорт и логистику.



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