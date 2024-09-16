Узбекистан и Германия прорабатывают проекты на €9 млн

Власти Узбекистана и Германии прорабатывают совместные проекты на сумму около €9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Самарканде.

«К нынешнему саммиту подготовлена стратегическая Программа промышленного и технологического партнёрства. На проработке проекты кооперации с ведущими компаниями и банками Германии на сумму порядка €9 млрд», – говорится в сообщении.

Проекты охватывают «зеленую» энергетику, химическую отрасль, освоение критических материалов, машиностроение, текстильную промышленность, производство стройматериалов и др. Так, например, Siemens Energy планирует строительство парогазовых электростанций, Linde Group наладит производство «зеленого» аммиака, ожидается освоение крупного месторождения меди с участием KfW Ipex-Bank, добыча меди и производство кабельной продукции с Giga Fiber.

По данным пресс-службы, двусторонний товарооборот по итогам 2023 года превысил €1 млрд, с начала года в экономику Узбекистана поступили инвестиции немецких компаний на €800 млн. Достигнута договоренность поддерживать новые совместные проекты и внедрять эффективные инструменты стимулирования инвестиций, отмечается в сообщении.

По итогам переговоров стороны приняли программу по технологическому партнерству и промышленной кооперации на 2024-2026 годы и подписали соглашение в сфере миграции.