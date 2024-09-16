Правительство Швеции снизит налоги для работников с высокими зарплатами

Правительство Швеции пообещало снизить предельную налоговую ставку для высокооплачиваемых работников. Об этом пишет Bloomberg.

Реформа будет стоить около $460 млн (4,7 млрд крон). Ее цель – повысить производительность и мотивировать людей к самообразованию для получения более квалифицированной работы.

Это заявление является частью мер, которые правительство планировало ввести в этом году, но отложило на следующий, во избежание риска разжигания инфляции. Поскольку рост цен сейчас замедлился, увеличить издержки пообещали в следующем году.

Расширение отчислений снизит максимальную предельную ставку налога с 55 до 52%. От этого шага выиграют около 450 000 работников с ежемесячной заработной платой от $6 360 (65 000 крон) до $17 600 (180 000 крон).

"Нынешняя прогрессивная система налоговых отчислений означает, что врач-специалист или научный руководитель должен будет уплатить более половины каждого дополнительно заработанного доллара в виде налогов", – отметили в Минфине Швеции.