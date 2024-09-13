Одна из последних крупных компаний-потребителей в ЕС отказывается от российского газа

Австрийская компания Wien Energie GmbH объявила, что со следующего года впервые за последние десятилетия откажется от использования российского топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания, поставляющая энергию 2 миллионам жителей Вены, уже получила 10 тераватт-часов энергии из альтернативных источников, что составляет около 12% национального потребления, от поставщиков сжиженного природного газа из Северной Африки и других стран мира.

Руководитель финансового управления Вены Петер Ханке заявил, что в условиях агрессивной войны России, независимость от ее газа является важной для обеспечения безопасности поставок.

"К 2025 году все домохозяйства, коммерческие клиенты и электростанции будут использовать газ, который не происходит из России", – акцентировал он.

Компания планирует продолжать закупать газ через Центральноевропейский газовый терминал, однако будет требовать от трейдеров подтверждения, что топливо не поступает из России.

Для этого, как сообщается, Wien Energie будет применять сертификаты происхождения, защищенные от подделок с помощью технологии блокчейн.

Генеральный директор компании Михаэль Штребль заверил, что цены для конечных потребителей не вырастут, даже если альтернативные источники газа окажутся несколько дороже российских.