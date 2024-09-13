Последнее обновление: 13.09.2024 14:58

Oracle повысила прогноз выручки на 2026 финансовый год

Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, улучшила прогноз выручки на 2026 год, отметив высокий спрос на свои сервисы.

Согласно новому прогнозу Oracle, ее выручка в 2026 фингоду составит не менее $66 млрд. Ранее менеджмент ожидал этот показатель на уровне $65 млрд, консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для него составляет $64,4 млрд.

Компания рассчитывает, что ее чистая прибыль в 2026 году увеличится по крайней мере на 10%, заявил исполнительный вице-президент по корпоративным операциям Oracle Даг Керинг в ходе мероприятия для аналитиков, прошедшего в четверг.

"Мы по-прежнему сфокусированы на чистой прибыли", - сказал Керинг, слова которого приводит Market Watch.

Oracle ожидает, что в 2029 фингоду ее выручка превысит $104 млрд (прогноз рынка - $87,8 млрд). Компания ставит целью добиться к этому времени операционной рентабельности на уровне 45% и 20%-ных темпов роста прибыли в расчете на акцию.

"Мы видим спрос по всему нашему портфелю - от приложений до аналитики, от баз данных до инфраструктуры. Спрос является повсеместным и его рост ускоряется", - отметил Керинг.



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