Последнее обновление: 12.09.2024 18:13

Власти РФ планируют рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля

Власти РФ планируют рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана и никеля в ответ на западные санкции. Это следует из заявлений Путина на совещании в среду с членами кабмина.

"Посмотрите, пожалуйста, на некоторые виды товаров, которые мы поставляем на мировой рынок <...> Возможно, стоит подумать об определенных ограничениях - уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", – сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Он отметил, что "в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются".

Он также сказал, что ограничения могут быть введены и для других товаров, ведь Россия является крупным производителем природного газа, алмазов и золота.

"В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать - я не говорю, что завтра нужно это сделать, - подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других", - заявил Путин.

Высказывания Путина вызвали рост цен на никель и привели к росту акций уранодобывающих компаний.



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