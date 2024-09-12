Последнее обновление: 12.09.2024 18:13

Siemens отказалась поставлять оборудование для турецкой АЭС, которую строит Росатом

Немецкая компания Siemens Energy AG отказалась поставлять оборудование для атомной электростанции Аккую, так как в строительстве задействована российская государственная корпорация Росатом. Об этом сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Вместо этого Росатом сделал заказы на оборудование в Китае. Байрактар отметил, что проблема осталась нерешенной, несмотря на обращение президента Турции Реджепа Эрдогана к канцлеру Германии Олафу Шольцу, передает Bloomberg.

Задержки в поставке оборудования повлекли приостановку строительства АЭС вблизи Мерсина на несколько месяцев. По словам Байрактара, неспособность Германии предоставить объяснение задержки повлияла на реализацию проекта.

По данным источников, оборудование необходимо для изолированной подстанции, которая будет передавать электроэнергию с АЭС стоимостью $24 млрд в электросеть.

Строительство первой в Турции атомной электростанции Аккую мощностью 4800 МВт российским Росатомом продолжается в Средиземноморском регионе Турции. Ввести в эксплуатацию первый блок планируется в июле 2025 года.



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