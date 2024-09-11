В США годовая инфляция в августе замедлилась до 2,5%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе 2024 года увеличились на 2,5% по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщило Министерство труда страны.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,9% в июле и были минимальными с февраля 2021 года.

Цены на энергоносители в США в августе снизились на 4% в годовом выражении (после повышения на 1,1% месяцем ранее), в том числе бензин подешевел на 10,3% (-2,2% в июле).

Рост стоимости продуктов питания замедлился до 2,1% с 2,2%, транспортных услуг - до 7,9% с 8,8%. Цены на новые автомобили в августе снизились на 1,2% (-1% в июле), на поддержанные машины - на 10,4% (-10,9% в июле). Цены на одежду увеличились на 0,3% (+0,2% месяцем ранее).

Индекс CPI в августе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в июле.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 0,3% относительно июля и на 3,2% в годовом выражении. Месяцем ранее показатели увеличились на 0,2% и 3,2% соответственно.

Темпы роста индекса Core CPI в годовом выражении держатся на самом низком уровне с апреля 2021 года.