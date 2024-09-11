Последнее обновление: 11.09.2024 17:59

В Беларуси хотят построить новый ЦКК на базе китайских технологий

В Беларуси хотят построить новый целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) на базе китайских технологий. Об этом рассказал заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Сергей Касьянов.

"Запланировано создание нового производства целлюлозного комбината с мощностью не менее, чем существующие производственные мощности (то есть порядка 400-500, может быть, и более тонн в год). Также запланировано создание нового производства древесно-стружечных плит с мощностью не менее 600 тыс. куб. м в год", - отметил Касьянов, которого цитирует БелТА.

Место под новый целлюлозный комбинат еще выбирается.

"Это будет совершенно новый завод", - добавил зампредседателя концерна, уточнив, что создаваться производство будет на базе китайских технологий.



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