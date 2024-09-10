Польские фирмы получат кредиты на энерготрансформацию

Из Национального плана восстановления выделено 70 млрд злотых на льготные кредиты для польских фирм на инвестиции в энергетическую трансформацию. Министерство климата и окружающей среды подписало соглашение с Банком Национального Хозяйства (BGK), который будет предоставлять кредиты.

Средства будут предназначены для строительства и модернизации электросетей, возобновляемых источников энергии или накопителей электроэнергии, пишут польские СМИ.

Министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клеска сообщила, что это самый большой объем средств, выделенный за раз за всю историю членства Польши в Европейском союзе, и самое крупное соглашение, подписанное министерством.

«Мы ускоряем модернизацию системы электроснабжения, долгожданную модернизацию системы, которая, как ожидается, приведет к тому, что мы наконец-то сможем повысить эффективность установок возобновляемых источников энергии, из которых сегодня в пиковые моменты производства энергии, мы не в состоянии получать ее в полном объеме», - сказала министр.

Минимальная сумма кредита от BGK под 0,5% годовых составит 200 млн злотых. Кредит сможет покрыть до 95% инвестиционных затрат, остальные 5% составят минимальный вклад самих компаний.