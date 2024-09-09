Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи на €400 млн

Правительство Швеции 9 сентября анонсировало семнадцатый пакет военной помощи Украине стоимостью 4,6 млрд шведских крон (€401,6 млн). Об этом говорится в сообщении шведского правительства.

Новый пакет помощи содержит маскировочное оборудование для ранее переданной техники – гусеничных бронетранспортеров PBV 302, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Robot System 70.

В пакете также содержатся ряд бронебойных и малокалиберных снарядов, безоткатных винтовок и противотанковых мин, гранатометы с выстрелами, защитное снаряжение, шлемы и зимняя форма.

Кроме того, Швеция передает морское оборудование на 500 млн шведских крон, в частности шесть боевых катеров Combat Boat 90 и сопутствующее оборудование к ним, а также планирует выделить дополнительные средства на поставку Украине беспилотников.

Еще примерно 700 млн шведских крон пойдут на финансирование фондам и другим многосторонним инициативам в поддержку Украины – от инициативы по боеприпасам до Международного фонда для Украины, возглавляемого Великобританией.

"С 17-м пакетом поддержки Швеция вступает в новую фазу военной поддержки Украины с большим акцентом на производство, а не на пожертвования", – подчеркивает шведское правительство.

С учетом этого пакета Швеция с февраля 2022 года предоставила Украине военную поддержку на сумму 48,1 млрд шведских крон, из них 25 млрд шведских крон – только в 2024 году.