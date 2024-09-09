Американская компания проводит исследования для строительства нового ядерного энергоблока в Армении

В Армении начались исследования, направленные на строительство современного источника ядерной энергии.

Работы проводятся одной из ведущих американских компаний в сотрудничестве с армянскими партнерами, сказал заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.

Согласно информации, результаты исследований будут подведены не позднее весны 2025 года. Сейчас в рамках процесса строительства нового ядерного энергоблока (или энергоблоков) в стране на данном этапе проводятся технико-экономические исследования, сообщает агентство "Арменпресс".

"Эта работа выполняется по заказу правительства США в сотрудничестве с армянской стороной одной из авторитетных американских компаний. Цель - определить, какая из малых модульных станций, предлагаемых американскими производителями, технологически наиболее соответствует потребностям Армении", - пояснил Варданян.

Заместитель министра также подтвердил информацию о том, что Армения обратилась к США с просьбой о присоединении к "Соглашению 123" для получения доступа к американским гражданским ядерным технологиям.

"Заявка армянской стороны изучается в соответствии с внутренними процедурами США. Об этом неоднократно заявляли различные официальные лица США, отмечая, что это довольно длительный процесс", - добавил Варданян.

Армянская АЭС обеспечивает около трети общих энергетических потребностей страны. Срок ее эксплуатации был продлен до 2036 года после модернизации, но после этого она должна быть выведена из эксплуатации и заменена.

В настоящее время деятельность Мецаморской АЭС зависит от российского "Росатома" как в плане поставок топлива, так и технологического переоснащения. Однако в начале августа правительство Армении создало государственную компанию для строительства нового ядерного энергоблока, который заменит существующую станцию.

Ожидается, что в течение следующих двух лет эта компания представит план строительства новой АЭС, включая выбор страны-поставщика технологий и мощность станции. Ранее армянские официальные лица заявляли о намерении рассмотреть варианты сотрудничества с Китаем, Россией, Южной Кореей и США.