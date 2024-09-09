Европейские банки прогнозируют нулевой рост ипотечного кредитования в этом году

Европейские банки прогнозируют нулевой рост ипотечного кредитования из-за высоких процентных ставок в 2024 году, но со следующего года ожидается возобновление рынка жилья. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные исследования аудит-консалтинговой компании Ernst & Young.

Согласно анализу данных Европейского банковского управления и национальных банков Германии, Франции, Испании и Италии, проведенному компанией EY, ипотечное кредитование в еврозоне в этом году не будет расти по сравнению с 4,9% роста в 2022 году.

Самый низкий показатель роста составил 0,2% в 2014 году.

Ожидается, что ипотечное кредитование возобновится в 2025 году с 3,1% роста, а в следующем увеличится до 4,2%. Причиной этого станет снижение стоимости заимствований и замедление инфляции, что отчасти ослабит давление на рынок жилья.

Европейский центробанк повысил основную процентную ставку с 0% в 2022 году до рекордно высоких 4% в сентябре прошлого года, чтобы попытаться решить проблему роста инфляции.

В июне ЕЦБ снизил основную ставку до 3,75% и, как ожидается, будет снижать ее и дальше, когда инфляция будет ослабляться.

На ипотеку приходится около половины общего объема кредитования в еврозоне.