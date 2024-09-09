Нацбанк Польши увеличил запасы золота за время летних каникул

За время летних каникул Национальный банк Польши (НБП) увеличил запасы золота. Об этом сообщил его глава Адам Гляпиньский.

«Большие запасы золота повышают финансовую безопасность Польши и авторитет страны на международной арене», – отметил Адам Гляпиньский.

По его словам, принадлежащее польской казне золото хранится в Польше, Нью-Йорке и Лондоне.

«Станьте в роли какого-то инвестора в Польше или того, кто торгует с нашей страной в больших масштабах. Видя, что у нас есть столько золота и столько золотовалютных резервов, он знает, что Польша является безопасным партнером. У нас никогда не будет обвалов, мы никогда не откажем в выплате в срок. Мы входим в число лидеров на данный момент. К тому же постоянно улучшаем свою позицию. И так будем делать и далее», – пояснил глава НБП.

По данным на конец июня, запасы НБП составляли более 377 тонн золота.