Последнее обновление: 09.09.2024 09:32

Автомобильный сектор ЕС может получить миллиардные штрафы из-за меньших продаж электромобилей

Европейская автомобильная промышленность может столкнуться со штрафами в размере 15 миллиардов евро за выбросы углерода из-за замедления спроса на электромобили. Об этом заявил в субботу генеральный директор Renault Лука де Мео в интервью радиостанции France Inter.

"Если электромобили останутся на сегодняшнем уровне продаж, европейской промышленности, возможно, придется заплатить 15 миллиардов евро штрафов или отказаться от производства более 2,5 миллиона автомобилей", - сказал де Мео, которого цитирует Reuters.

Превышение лимитов выбросов CO2 может привести к штрафам в размере 95 евро за каждый сверхнормативный выброс CO2 г/км, умноженный на количество проданных автомобилей. Для крупных автопроизводителей это может привести к штрафам в сотни миллионов евро.

Он отметил, что скорость наращивания производства электромобилей составляет половину от целей, которые бы позволили не платить штраф.

"Нам нужно дать немного гибкости. Устанавливать сроки и штрафы без возможности сделать это более гибким - очень, очень опасно", - добавил де Мео.



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