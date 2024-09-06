Агентство Fitch повысило рейтинг Украины в национальной валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после завершения реструктуризации долга по еврооблигациям повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в местной валюте (LTLC) до "CCC+" с "CCC-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

Fitch также присвоило рейтинги новым выпускам долларовых облигаций серий А (с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036гг) и облигаций серий В (с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036гг) на уровне "CCC".

Агентство напоминает, что 30 августа Украина завершила реструктуризацию непогашенных суверенных еврооблигаций ($19,7 млрд по номиналу) и гарантированного государством долга "Укравтодора" ($0,7 млрд) ($24,3 млрд, включая накопленные проценты за двухлетний мораторий на выплаты по еврооблигациям с августа 2022 года) на восемь еврооблигаций с основным долгом $15,2 млрд, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что рейтинг "CCC" новых облигаций соответствует ожидаемому суверенному РДЭ Украины в иностранной валюте после реструктуризации.

Это отражает сокращенное обслуживание внешнего долга Украины по облигациям без выплаты основного долга до 2029 года и управляемые купонные выплаты в размере $165 млн (0,1% прогнозируемого ВВП) в 2025 году и $423 млн (0,2% прогнозируемого ВВП) в 2026 году.

Fitch прогнозирует, что общий государственный долг составит 89,6% ВВП в 2024 году (без учета реструктуризации других коммерческих обязательств), что ниже прогноза в 92,5% во время пересмотра в июне, вследствие операции по обмену долга.

В то же время, отмечает Fitch, рейтинги новых выпусков "CCC" и долгосрочный РДЭ Украины "CCC+" отражают все еще существенный кредитный риск, учитывая затяжной характер войны (возможно, будет продолжаться и в 2025 году), что приведет к сохранению большого бюджетного дефицита (прогнозируемого на уровне 17, 5% ВВП в 2024 году и 15, 3% ВВП в 2025 году) и неопределенности финансирования с 2025 года, отчасти из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров, остаточных рисков, связанных с планами финансирования ЕС, и ограничения возможностей местных банков по значительному увеличению своих государственных долговых обязательств.