Турецкие банки закрывают счета компаниям за сотрудничество с Россией

Турецкие банки начали активно выявлять компании, занимающиеся поставками товаров в Россию, и закрывать им счета. Об этом сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

"Пока проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Таких клиентов активно обнаруживают, им блокируют переводы, или совсем закрывают счета", – рассказал Ерхов.

Турецкие банки начали прекращать платежи из России с конца прошлого года после угроз Минфина США вводить вторичные санкции против сотрудничающих с Россией иностранных банков.