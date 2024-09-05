Последнее обновление: 05.09.2024 13:24

Турецкие банки закрывают счета компаниям за сотрудничество с Россией

Турецкие банки начали активно выявлять компании, занимающиеся поставками товаров в Россию, и закрывать им счета. Об этом сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

"Пока проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Таких клиентов активно обнаруживают, им блокируют переводы, или совсем закрывают счета", – рассказал Ерхов.

Турецкие банки начали прекращать платежи из России с конца прошлого года после угроз Минфина США вводить вторичные санкции против сотрудничающих с Россией иностранных банков.



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