Volvo Cars отказался от идеи полного перехода на электромобили к 2030 году

Шведский автопроизводитель Volvo Cars не достигнет цели по полному переходу на электромобили к 2030 году, в том числе из-за медленного развертывания инфраструктуры для их зарядки и отмены государственных стимулов на некоторых рынках.

"Хотя Volvo Cars сохранит свои позиции лидера отрасли в области электрификации, теперь компания решила скорректировать свои амбиции в области электрификации из-за меняющихся рыночных условий и требований клиентов", - говорится в сообщении автопроизводителя.

В нем отмечается, что долгосрочная цель компании не изменилась, и переход на производство исключительно электромобилей "остается ключевым столпом продуктовой стратегии Volvo Cars". Также автопроизводитель планирует достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2040 году.

Теперь компания будет стремиться к тому, чтобы к 2030 году 90-100% ее продаж приходилось на электромобили и гибридные машины. Оставшуюся часть будут составлять "мягкие гибриды" (автомобили с двигателем внутреннего сгорания и небольшим электроприводом).

Ожидается, что к 2025 году доля электрифицированных машин будет составлять от 50% до 60%.

"Задолго до конца этого десятилетия Volvo Cars будет иметь полную линейку полностью электрических автомобилей. Это позволит Volvo Cars перейти к полной электрификации, когда и как только рыночные условия будут подходящими", - сообщается в пресс-релизе.

Доля электромобилей в производстве компании во 2-м квартале составляла 26%, электромобилей и гибридов - 48%.

Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили более чем в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает около 43,4 тыс. сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo Cars в 2010 году.

Глобальные продажи шведской компании в 2023 году достигли рекордных 708,716 тыс. автомобилей.