Последнее обновление: 04.09.2024 17:25

Рыночная капитализации NVIDIA уменьшилась на рекордные $279 млрд

Акции NVIDIA во вторник, 3 сентября 2024 г., упали на 9,5%, что стало величайшим однодневным падением рыночной стоимости американской компании за всю историю. Об этом пишет Reuters.

В результате NVIDIA потеряла $279 млрд рыночной капитализации. Данный факт свидетельствует о том, что инвесторы становятся осторожнее относительно новых технологий искусственного интеллекта.

Опасения по поводу ИИ возникли после того, как недавно NVIDIA обнародовала квартальный прогноз. Он не оправдал высоких ожиданий инвесторов, способствовавших головокружительному росту акций компании.

Недавно стало известно, что NVIDIA во II квартале 2025 финансового года получила чистую прибыль в размере $16,6 млрд. Результат оказался более чем в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Доход NVIDIA в заданный период увеличился на 122% до $30,04 млрд. В III квартале NVIDIA рассчитывает получить доход в размере $32,5 млрд плюс-минус 2%.

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