Доля онлайн-торговли в Беларуси выросла до 8,1%. Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов на международном форуме "Трейд Диалог".

"Онлайн-торговля растет, и уже за первое полугодие текущего года она отвоевала долю в 8,1%. Хотя буквально несколько лет назад это было всего лишь 3% с копейками. Мы внесли изменения в закон о торговле, более детально прописали те новые формы онлайн-торговли, которые сегодня существуют, так называемые маркетплейсы, агрегаторы. Количество магазинов именно в онлайн-сфере достигло уже 30 тыс. Это и традиционные онлайн-магазины, и маркетплейсы, и различные формы онлайн-торговли", - рассказал чиновник, которого цитируют госСМИ.