Китай начинает антидемпинговое расследование в отношении товаров из Канады в ответ на тарифы на электромобили и металл. Об этом сообщает Reuters.

Власти КНР заявили, что планируют начать антидемпинговое расследование в отношении импорта рапса из Канады после того, как Оттава ввела пошлины на китайские электромобили, подняв цены на отечественные фьючерсы на рапсовое масло до месячного пика.

Китай также инициирует антидемпинговое расследование в отношении некоторых канадских химических продуктов.

Почти весь импорт рапсового масла в Китай идет из Канады, далее Россия и Монголия.

Канада последовала примеру Соединенных Штатов и Европейского Союза и объявила на прошлой неделе 100% пошлину на импорт китайских электромобилей и 25% пошлину на импорт стали и алюминия из Китая.

"Китай глубоко сожалеет и решительно выступает против дискриминационных односторонних ограничительных мер, принятых Канадой против импорта из Китая, несмотря на оппозицию и уговоры многих сторон", – говорится в заявлении представителя министерства торговли.