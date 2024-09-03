В Китае крах рынка жилья еще не закончился

Ситуация на жилищном рынке Китая продолжит ухудшаться, поскольку различные меры государственного стимулирования не были достаточными для поддержки сектора. Так считает главный экономист JPMorgan по Китаю Хайбин Чжу.

"Крах рынка жилья еще не закончился", - сказал он в интервью CNBC, добавив, что цены на жилье стабилизируются не ранее 2025 года.

В августе средние цены на новостройки в 100 крупнейших городах Китая выросли на 0,11% относительно июля, когда рост составлял 0,13%. Жилье на вторичном рынке подешевело на 0,71%. В годовом выражении новостройки подешевели на 1,76%, дома на вторичном рынке упали в цене на 6,89%.

Власти Китая рассматривают возможность поддержки рынка в виде рефинансирования ипотечных кредитов на сумму до $5,4 трлн, однако аналитики сомневаются, что эта мера сработает.

"Даже если рефинансирование ипотеки будет реализовано, это не является мерой стимулирования рынка жилья", - сказал Хайбин Чжу.

По его мнению, такой шаг "не имеет ничего общего со спросом на новое жилье, в основном это выгодно тем, кто уже купил недвижимость".