Последнее обновление: 02.09.2024 18:39

Правительство Беларуси определилось с перечнем видов ремесленной деятельности

Правительство Беларуси определилось с перечнем видов ремесленной деятельности.

Как сообщает пресс-служба правительства, в него вошли аутентичные, самобытные ремесла - изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное дело.

Те виды деятельности, которые не попали в перечень, например, изготовление свадебных аксессуаров, свечей, мыла, физическое лицо сможет осуществлять в качестве самостоятельной профессиональной деятельности.

Кроме того, утверждены формы заявления физического лица о принятии решения о применении сбора за осуществление ремесленной деятельности и уведомления о прекращении применения сбора за осуществление ремесленной деятельности в добровольном порядке.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 года



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