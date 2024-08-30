Intel рассматривает возможность разделения бизнеса с целью сократить убытки

Корпорация Intel обсуждает различные сценарии для сокращения убытков, включая разделение бизнеса по разработке и производству продукции, а также то, какие заводские проекты потенциально могут быть свернуты. Об этом сообщает Bloomberg.

Потенциальное отделение или продажа литейного подразделения Intel, которое занимается производством микросхем для внешних клиентов, стало бы вызовом для главного исполнительного директора Пэта Гелсингера.

Гелсингер рассматривает этот бизнес как ключ к восстановлению позиций Intel среди производителей микросхем и надеется, что со временем он сможет конкурировать с такими компаниями, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, которая была первопроходцем в литейном производстве.

Но более вероятно, что Intel сделает менее драматичный шаг, прежде чем достигнет этой точки, например, приостановит некоторые из своих планов расширения, говорят эксперты. Компания уже заключила сделки по проектному финансированию с Brookfield Infrastructure Partners и Apollo Global Management.

У Гелсингера из Intel заканчивается время, чтобы осуществить крайне необходимый поворот. Он пытается расширить сеть заводов производителя микросхем в то самое время, когда продажи сокращаются, что является убыточным предложением.

Intel переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Результаты компании за второй квартал, опубликованные в начале августа, разочаровали инвесторов, как и ее прогнозы на третий квартал. Intel объявила о приостановке дивидендных выплат и масштабном сокращении штата сотрудников.

В прошлом квартале компания понесла чистый убыток в размере $1,61 млрд, и аналитики прогнозируют еще больше на следующий год.

В этом году акции Intel упали на 60% по сравнению с 20% ростом индекса полупроводников Филадельфийской фондовой биржи, который является основным индикатором индустрии микросхем.