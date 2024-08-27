Лукашенко: Беларусь живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или"

Беларусь переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события в Украине и планы Запада. Об этом заявил сегодня Лукашенко на Республиканском педсовете.

"Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Беларусь - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или", - сказал Лукашенко, которого цитируют госСМИ.