Последнее обновление: 27.08.2024 16:19

Белстат определил порядок представления первичных статданных для коммерческих организаций

Постановлением Национального статистического комитета № 37 от 8 августа 2024 г. утвержден порядке представления первичных статистических данных за отчетные периоды 2024 года.

Согласно документу, первичные статистические данные за отчетные периоды 2024 года представляют коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год:

до 15 человек включительно в соответствии с критериями, установленными в формах государственной статистической отчетности и (или) указаниях по их заполнению, для микроорганизаций;

от 16 до 100 человек включительно в соответствии с критериями, установленными для малых организаций.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 г.



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